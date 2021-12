Libia, le milizie circondano il palazzo del governo e minacciano di fermare il voto (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tripoli, in Libia, ieri un gruppo di uomini armati, appartenenti alla milizia della brigata "Al - Samoud", ha circondato l'ufficio del primo ministro libico Abdul Hamid Beibah. Il presidente del ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tripoli, in, ieri un gruppo di uomini armati, appartenenti alla milizia della brigata "Al - Samoud", ha circondato l'ufficio del primo ministro libico Abdul Hamid Beibah. Il presidente del ...

