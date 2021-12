“Li ho visti pomiciare come se nulla fosse” | nuovo scandalo al Grande Fratello Vip | beccati dopo la puntata

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Ex gieffino confessa la verità durante una diretta Instagram: scoppia l’ennesimoalVip, ecco i dettagli della vicenda. Il cast del Gf Vip (screenshot YouTube)tra le mura della casa più spiata d’Italia: un ex vippone, infatti, ha svelato alcuni retroscena piccanti su uno dei personaggi più discussi di questa edizione delVip. Si tratta di Samy Youssef, ex concorrente, che nel corso di una diretta Instagram con Clarissa Selassié, Ainett Stephens e Jo Squillo ha rivelato tutta la verità su ciò che è accaduto tra Alex Belli e Deliala scorsa. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Alex Belli e Delia Duran esagerano, folle lite in pubblico: vola di tutto FOTO Alex ...

lareginaderoma : @Nikko21943111 ALEX E DELIA DOPO LO STUDIO LO VISTI POMICIARE CIRCA MEZZ'ORA DAVANTI A LORO ALBERGO HO FOTO MA NON… - acimrof21 : Ma gli Alex belli e le Delia Duran visti in treno litigare animatamente sono gli stessi che Samy ha visto pomiciare… - calafuria_ : @Gab5_strego ha appena detto che gli ha visti pomiciare la sera stessa in hotel ?? -

... 'Io li hodavanti ai miei occhi nella stessa sera in hotel. E ti posso dare la garanzia al 100% che erano lì davanti a me acome se niente fosse ' ha dichiarato l'ex gieffino. Mi ...... 'Li hodavanti ai miei occhi la stessa sera in hotel e ti posso dare la garanzia al 100%, che erano lì davanti a me acome se niente fosse', ha dichiarato, e ancora: 'È tutto ...Un ex vippone di questa sesta edizione svela dei retroscena sulla coppia Alex Belli-Delia Duran: "Li ho visti in albergo mentre pomiciavano come se niente fosse" ...Il modello ha raccontato di aver visto Alex e la moglie Delia rientrare in albergo lunedì sera e "pomiciare come nulla fosse" ...