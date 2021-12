“L’ha fatto capire anche Cairo…”, Milan senti Schira: colpo di scena Belotti? (Di giovedì 16 dicembre 2021) In diretta a SerieANewsTV, Nicolò Schira fa chiarezza al futuro di Belotti: che c’entri anche il Milan, nel futuro del Gallo? Fermo per infortunio, Belotti intanto ragiona sul proprio futuro. In scadenza nel 2022, il Gallo fa gola a tanti top club, italiani e non. “A gennaio sarà ancora del Torino, dato che è ai Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 16 dicembre 2021) In diretta a SerieANewsTV, Nicolòfa chiarezza al futuro di: che c’entriil, nel futuro del Gallo? Fermo per infortunio,intanto ragiona sul proprio futuro. In scadenza nel 2022, il Gallo fa gola a tanti top club, italiani e non. “A gennaio sarà ancora del Torino, dato che è ai Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

gennaromigliore : La Giunta del Senato riconosce che chi ha indagato sulla fondazione #Open lo ha fatto violando la Costituzione. Spi… - LuigiGallo15 : Lo scrissi 4 mesi fa sul fatto quotidiano ora l'idea diviene realtà, Draghi decide di voler abbassare i costi delle… - matteorenzi : 8 dicembre: esattamente un anno fa la prima vaccinazione in Europa. In undici mesi la scienza ha fatto un laico mir… - scioccobasitah : RT @Chiara1294: eh vabbeh raga, evidente che Manuel ha fatto quella scenata su quanto fosse bella l'architetta davanti a Simone per fargli… - Iltucano19 : RT @FootballAndDre1: Romano:'#Calhanoglu? Stiamo parlando di un giocatore che sta spostando gli equilibri in Serie A. Va menzionato Inzaghi… -