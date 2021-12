Lewis Hamilton baronetto? "Solo perché guadagna tanti soldi": impensabile massacro di Ecclestone (Di giovedì 16 dicembre 2021) Bernie Ecclestone e la stoccata alla Mercedes, in particolare al team principal Toto Wolff: “Se non dovesse vincere il titolo in maniera retroattiva, che almeno gli venisse riconosciuto un Oscar per la recitazione”. Per l'ex presidente della F.1, il numero uno di Stoccarda è una vera star del Circus, protagonista nelle ultime gare di sfoghi e reazioni indimenticabili a partire dal ‘dito inquisitore' rivolto a Michael Masi in Brasile (definito da Wolff stesso “un saluto amichevole al Direttore di gara”) passando per il lancio delle cuffie dopo il contatto tra Verstappen e Hamilton a Gedda e concludendo con lo straziante ultimo giro della corsa decisiva di Yas Marina al grido “Mike, questo non è corretto”, prima che l'olandese attaccasse il sette volte iridato in curva 5 e vincesse il primo titolo mondiale della sua carriera. La stoccata a ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Berniee la stoccata alla Mercedes, in particolare al team principal Toto Wolff: “Se non dovesse vincere il titolo in maniera retroattiva, che almeno gli venisse riconosciuto un Oscar per la recitazione”. Per l'ex presidente della F.1, il numero uno di Stoccarda è una vera star del Circus, protagonista nelle ultime gare di sfoghi e reazioni indimenticabili a partire dal ‘dito inquisitore' rivolto a Michael Masi in Brasile (definito da Wolff stesso “un saluto amichevole al Direttore di gara”) passando per il lancio delle cuffie dopo il contatto tra Verstappen ea Gedda e concludendo con lo straziante ultimo giro della corsa decisiva di Yas Marina al grido “Mike, questo non è corretto”, prima che l'olandese attaccasse il sette volte iridato in curva 5 e vincesse il primo titolo mondiale della sua carriera. La stoccata a ...

