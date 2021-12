L’Entella promuove il vaccino | la curiosa iniziativa del club!

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 16 dicembre 2021)la lotta al Covid. Il club ligure lancia unaa sostegno delcontro il Covid. Chi si vaccina riceverà un biglietto omaggio per sostenere la propria squadra. L’rientra nel progetto “Vacciniamoci per le feste” i collaboratori del club saranno la ASL 4 e Coop Liguria. Entella-Stadio Tra il 20 dicembre e il 10 gennaio 2022, sarà presente un ambulatorio mobile in diverse Coop della Liguria, ilsi potrà effettuare senza necessità di una prenotazione. Per chi deciderà di sottoporsi alla somministrazione un biglietto omaggio per poter assistere ad una partita casalinga della Virtus Entella. Le partite disponibili sono le prime due casalinghe dopo le date indicate.