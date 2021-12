L' Ema autorizza due nuovi farmaci anti - Covid | Mappa Ecdc | in giallo solo Sardegna | Puglia e Molise

Advertising

lasorelladiKarl : RT @ansaeuropa: Si tratta dello Xevudy e del Kineret. @EMA_News - HalleyAitou : RT @MediasetTgcom24: L'Ema autorizza due nuovi farmaci per il trattamento del Covid #Ema - ansaeuropa : Si tratta dello Xevudy e del Kineret. @EMA_News - lastampasalute : Farmaci anti Covid: Ema autorizza Xevudy e del Kineret - danieleucci81 : RT @MediasetTgcom24: L'Ema autorizza due nuovi farmaci per il trattamento del Covid #Ema -

Ultime Notizie dalla rete : Ema autorizza

16 dic 14:51due nuovi farmaci anti - Covid L'ha raccomandato l'autorizzazione di due nuovi farmaci per il trattamento del Covid - 19: si tratta dello Xevudy e del Kineret. 16 dic ...L'ha raccomandato l'autorizzazione di due nuovi farmaci per il trattamento del Covid - 19: si tratta dello Xevudy e del Kineret. Lo Xevudy, un anticorpo monoclonale, è indicato negli adulti e negli ...Covid, due nuovi farmaci approvati dall'Ema. Si tratta di proteine ??progettate per agganciarsi ad un bersaglio specifico ...Il ministro della Salute Speranza sulla campagna vaccinale anti-Covid "Siamo oltre i 13 milioni di richiami somministrati e l'88,37% degli over 12 ha ricevuto la prima dose". La mappa del Centro europ ...