Leicester-Tottenham | nonostante il Covid-19 | si giocherà | è polemica

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 16 dicembre 2021) La variante Omicron spaventa sempre più tutto il mondo: il suo alto tasso di contagiosità, infatti, rende nuovamente rischioso questo periodo storico dominato, largamente, dal Coronavirus. La malattia virale esplosa in Cina nel 2019 sembra non conoscere barriere e sosta, anche se la campagna vaccinale ha rallentato progressivamente le ospedalizzazioni ed il tasso di mortalità. I contagi, però, continuano a registrarsi costantemente: anche il mondo del calcio, in questo senso, paga un dazio importante al virus. Sono diversi i contagiati all’interno dei gruppi squadra e qualche partita è stata rimandata., invece, non verrà rimandata: la FA non ha dato l’ok per il rinvio dell’incontro di Premier Leaguele defezioni da-19 in entrambi i ...