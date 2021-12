Leicester-Tottenham 16 dicembre | ore 20 | 30 | formazioni | quote | pronostici Molti casi di positività al COVID-19 ma si gioca

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Dopo la sconfitta contro il NS Mura ilsi è ripreso bene, vincendo senza prendere gol contro Brentford e Norwich. Gli Spurs sono settimi in classifica ma con due gare in mano che, se vinte, potrebbero proiettare i londinesi al quarto posto in solitaria. Situazione positiva se consideriamo che anche in Conference League sono InfoBetting: Scommesse Sportive e

Gare al via tutte in serata a partire datra due squadre che vogliono tornare a pensare in grande tra gli alti e bassi dei padroni di casa e il buon momento degli ospiti con tre ...Dopo il rinvio del match col Brighton ildi Antonio Conte scende in campo contro il(ore ...Secondo il pronostico Leicester City – Tottenham la partita di giovedì 16 valida per la diciassettesima giornata di Premier League sarà un incontro equilibrato fra due squadre che si trovano a solo un ...I pronostici di giovedì 16 dicembre, continua il turno infrasettimanali di Premier League, in campo anche la Coppa Italia con altre due gare.