Legge di bilancio, presentato emendamento sul jazz a ordinamento. Il coordinamento: tutto è avvenuto in sordina. Italia indietro su ammodernamento culturale (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il Coordinamento Nazionale per il Ripristino del jazz nei Licei Musicali -Segnaliamo che è stato depositato un emendamento fortemente voluto dall’On.Donno e a prima firma dell’On.Russo sull’inserimento ad ordinamento degli strumenti jazz nei licei musicali. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il CoNazionale per il Ripristino delnei Licei Musicali -Segnaliamo che è stato depositato unfortemente voluto dall’On.Donno e a prima firma dell’On.Russo sull’inserimento addegli strumentinei licei musicali. L'articolo .

