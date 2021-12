L'Economist incorona Mario Draghi: l'Italia è il paese dell'anno (Di giovedì 16 dicembre 2021) L’Italia è il ‘paese dell’anno 2021’ per l’Economist. La rivista britannica, che assegna il premio, non al paese “più grande, al più ricco o al più felice”, ma a quello che ”è migliorato di più nel 2021?, sceglie Roma - si legge nell’articolo - “non per l’abilità dei suoi calciatori, che hanno vinto l’Europeo, né per le sue pop star, che hanno vinto l’Eurovision Song Contest, ma per la sua politica”. In particolare, è la sottolineatura, con “Mario Draghi ha acquisito un premier competente e rispettato a livello internazionale”. Non solo. “Per una volta - mette nero su bianco l’Economist - una larga maggioranza dei politici Italiani ha seppellito le proprie divergenze per sostenere un ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 16 dicembre 2021) L’è il ‘2021’ per l’. La rivista britannica, che assegna il premio, non al“più grande, al più ricco o al più felice”, ma a quello che ”è migliorato di più nel 2021?, sceglie Roma - si legge nell’articolo - “non per l’abilità dei suoi calciatori, che hvinto l’Europeo, né per le sue pop star, che hvinto l’Eurovision Song Contest, ma per la sua politica”. In particolare, è la sottolineatura, con “ha acquisito un premier competente e rispettato a livello internazionale”. Non solo. “Per una volta - mette nero su bianco l’- una larga maggioranza dei politicini ha seppellito le proprie divergenze per sostenere un ...

Advertising

oscarvalle1984 : RT @MediasetTgcom24: The Economist incorona Draghi: 'Italia Paese dell'anno' #Draghi - rada_maja : RT @MediasetTgcom24: The Economist incorona Draghi: 'Italia Paese dell'anno' #Draghi - peppe844 : RT @HuffPostItalia: L'Economist incorona Mario Draghi: l'Italia è il paese dell'anno - JohSogos : RT @MediasetTgcom24: The Economist incorona Draghi: 'Italia Paese dell'anno' #Draghi - MediasetTgcom24 : The Economist incorona Draghi: 'Italia Paese dell'anno' #Draghi -

Ultime Notizie dalla rete : Economist incorona L'appello di Giuseppe Cangemi sul Tricolore: tutelate la bandiera, basta simboli logori e strappati L'Economist incorona la Meloni Il prefetto Tagliente nella sua lettera ha chiesto 'una norma sanzionatoria per i trasgressori delle prescrizioni sul decoro del Tricolore. Il prossimo 7 gennaio la ...

La processione mainstream ad Atreju incorona Giorgia Meloni Ed evidentemente qualcuno ha colto il segnale se l' Economist , mai tenero col centrodestra in Italia (ricordate i tempi di Berlusconi 'unfit to lead'?) ha dedicato un articolo alla possibilità che ...

The Economist incorona Draghi, 'Italia Paese dell'anno' - Politica Agenzia ANSA L'Economist incorona Mario Draghi: l'Italia è il paese dell'anno L’Italia è il ‘Paese dell’anno 2021’ per l’Economist. La rivista britannica, che assegna il premio, non al Paese “più grande, al più ricco o al più felice”, ma a quello che ”è migliorato di più nel 20 ...

The Economist incorona Draghi, 'Italia Paese dell'anno' L'Economist incorona l'Italia 'Paese dell'anno': "è cambiata" con Draghi, "un premier competente e rispettato a livello internazionale" e non si può negare che "sia migliore di un anno fa". C'è "una m ...

L'la Meloni Il prefetto Tagliente nella sua lettera ha chiesto 'una norma sanzionatoria per i trasgressori delle prescrizioni sul decoro del Tricolore. Il prossimo 7 gennaio la ...Ed evidentemente qualcuno ha colto il segnale se l', mai tenero col centrodestra in Italia (ricordate i tempi di Berlusconi 'unfit to lead'?) ha dedicato un articolo alla possibilità che ...L’Italia è il ‘Paese dell’anno 2021’ per l’Economist. La rivista britannica, che assegna il premio, non al Paese “più grande, al più ricco o al più felice”, ma a quello che ”è migliorato di più nel 20 ...L'Economist incorona l'Italia 'Paese dell'anno': "è cambiata" con Draghi, "un premier competente e rispettato a livello internazionale" e non si può negare che "sia migliore di un anno fa". C'è "una m ...