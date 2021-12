L’Economist incorona Draghi | “L’Italia è il Paese dell’anno”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Italiadel’anno 2021 grazie a Mario. L”onore’ viene riconosciuto dal, che definisce il premier “competente e rispettato a livello internazionale…auguroni!”., spiega, non è ilper i suoi successi agli europei di calcio o delle sue pop star all’Eurovisione, ma lo è “per la sua politica”. “Con Mario, ha acquisito un primo ministro competente, rispettato internazionalmente. Per una volta – scrive il settimanale – un’ampia maggioranza dei suoi politici ha sepolto le differenze per sostenere un programma di approfondite riforme, il che porteràad avere i fondi che le spettano nel recovery plan dell’Ue”. “Il tasso di vaccinazione Covid del...