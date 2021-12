L' Economist elegge l' Italia paese dell' anno | merito di Draghi

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Non èa nazionale di calcio, ma il, per l', è l'. Come ogniil settimanale proclama la sua Country of the Year, il"che è migliorato di più" nel ...

Altri dettagli positivi segnalati dall'Economist: il "tasso di vaccinazioni in Italia, tra i più alti in Europa", e una ripresa economica che, pur partita a fatica, "procede più speditamente che in ...Dopo aver spesso criticato il nostro Paese, The Economist cambia idea e spiega che l'Italia del 2021 è cambiata ...Quali sono le città più costose del mondo secondo l'Economist? Parigi ha perso il suo primato e arriva una incredibile novità ...