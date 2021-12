L’Economist elegge l’Italia “paese dell’anno” | merito di Draghi

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Non èdella nazionale di calcio, ma ildell'anno, per l'Economist, è l'Italia. Come ogni anno il settimanale proclama la sua Country of the Year, il"che è migliorato di più" nel corso degli ultimi 12 mesi. E in questo caso la rivista tributa "triumphal honours" all'Italia: e ripete: non è grazie alla nazionale di calcio, non è grazie ai Maneskin, che hanno vinto l'Eurovisione, "ma per la politica".L'economist ricorda di aver spesso "criticato l'Italia per la scelta dei suoi leader, come Berlusconi". Ma questa volta è diverso. "Con Mariol'Italia si è data un primo ministro competente e con grande reputazione internazionale. Per una volta un'ampia maggioranza ha sepolto le sue differenze politiche per sostenere un programma di ampie e radicali riforme".Altri dettagli positivi segnalati ...