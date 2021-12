L' Economist elegge l' Italia paese dell' anno | il tabloid incorona Draghi

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Non è meritoa nazionale di calcio, ma il, per l', è l'. Come ogniil settimanale proclama la sua Country of the Year, il"che è migliorato di più" nel ...

Altri dettagli positivi segnalati dall'Economist: il "tasso di vaccinazioni in Italia, tra i più alti in Europa", e una ripresa economica che, pur partita a fatica, "procede più speditamente che in ...Non è merito della nazionale di calcio, ma il paese dell'anno, per l'Economist, è l'Italia. Come ogni anno il settimanale proclama la sua Country of the Year, il paese "che è migliorato di più" nel co ...L'Economist ricorda di aver spesso "criticato l'Italia per la scelta dei suoi leader, come Berlusconi". Ma questa volta è diverso. "Con Mario Draghi l'Italia si è data un primo ministro competente e c ...