Lecce agli ottavi di Coppa Italia | 2-0 allo Spezia

(Di giovedì 16 dicembre 2021) LA(ITALPRESS) – La sorpresa dei sedicesimi diarriva dal Picco dove ilvince 2-0 e fa fuori lo. Un gol di Listkowski sul finire del primo tempo e uno di Calabresi a inizio ripresa regalano ai salentini il passaggio del turno (troveranno i girossi di Mourinho). Thiago Motta cambia 9 giocatori su 11 rispetto alla squadra che aveva affrontato la Roma. Confermati solo Erlic e Strelec, torna titolare Nzola dopo la mancata convocazione punitiva per un ritardo alla riunione tecnica precedente al match di campionato dell'Olimpico. Orfano di Coda e Di Mariano, Baroni lascia in panchina anche Strefezza e si affida all'inedito tridente composto da Listkowski, Olivieri e Rodriguez. In avvio meglio lo ...

Prima sorpresa nei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Il, squadra che milita in Serie B, ha battuto 2 - 0 al 'Picco' lo Spezia e andrà ad affrontareottavi la Roma. Listkowski porta avanti i pugliesi al 43' del primo tempo, Calabresi raddoppia al ...Spezia -ha visto, a sorpresa, il successo della formazione giallorossa, che vola cosìottavi contro la Roma Ilfa lo scherzetto allo Spezia e diventa la sorpresa di questo secondo turno di Coppa Italia. La formazione pugliese, grazie ai gol di Listkowski e Calabresi, espugna ...E' il Lecce la penultima squadra qualificata agli ottavi di finale di Coppa Italia 2021-22. I salentini hanno espugnato il Picco di La Spezia con un rotondo 2-0. Dopo un avvio di gara divertente con ...Gli Aquilotti si arrendono a un gol per tempo: passa il Lecce, avversario della Roma negli ottavi di finale di Coppa Italia 2-0 secco per gli ospiti, al “Picco”, e contestazioni del pubblico per la sq ...