Leaderismo e tribalismo | ecco gli ostacoli alla democrazia africana

Leggi su formiche

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Quella di padre Idèle Ingiyimbere è una nuova firma che appare su La Civiltà Cattolica e c’è da sperare che questo sia l’inizio di una nuova collaborazione costante per l’importanza e accessibilità del saggio, cruciale, sulle responsabilità dell’Unionedavanti al ritorno della stagione dei golpe africani. Più che di export dellaqui si parla della sua autoproduzione e dei meccanismi che oggi, dopo la stagione coloniale, la ostacolano. Ed è un lavoro di estremo interesse che ci porta nel profondo delle contraddizioni tra società e strutture politiche. Colpisce l’osservazione di partenza: recentemente oltre al “processo golpista” in Sudan, ancora non archiviato, ci sono stati golpe di Ciad, Mali e Guinea. Dunque non solo la stagione dei golpe non è finita, ma si sviluppa “nella zona della Comunità economica degli Stati dell’Africa ...