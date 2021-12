Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi – 16 dicembre

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Ledeidiin edicola: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello SportLa Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport rappresentano i principaliin Italia. Punto di riferimento ogni giorno tanto per gli addetti ai lavori quanto per gli appassionati di calcio (e non soltanto). Sono decine di migliaia le copie vendute tutte le mattine in edicola ma un’anteprima dei principali contenuti può essere consultata già dalla sera precedente. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

LiaQuartapelle : Da agosto i talebani hanno compiuto almeno 72 uccisioni extragiudiziali di persone legate al precedente governo o a… - marco_moggio : RT @Luca__Pagani: Fateci caso: nelle prime pagine dei quotidiani di oggi (ad esclusione de LaVerità) sembra che il termine 'proroga', rifer… - news24_inter : Le prime pagine di oggi ?? - Calcio_Casteddu : ?? Buongiorno dalla nostra redazione ?? Day after #CagliariCittadella ?? A voi la #rassegnastampa sportiva - TgrRaiFVG : ?? #RassegnaStampa delle prime pagine dei quotidiani locali -

Ultime Notizie dalla rete : prime pagine

Il Post

Ledue puntate di #Libyagate hanno indagato la rete di contrabbandieri e trafficanti che agisce soprattutto nello specchio di mare tra Libia e Malta. Ora entra in scena Cosa nostra siciliana. A ...L'UNRRA dispensò non solo aiuti alimentari ma anche materie, in particolare carbone e ... da " Elogio della Prima Repubblica ", di Stefano Passigli, La Nave di Teseo, 2021,384, euro 19“Max vuole 2 colpi Champions”. Apre così la prima pagina di “Tuttosport”, oggi in edicola. “A gennaio mercato caldo. La Juve a caccia di un centrocampista e di un bomber. Intervista esclusiva al ds de ...“Mai dire Africa”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “Allarme dalla Francia. E l’ECA: niente giocatori senza garanzie sanitarie. ‘La Coppa in Camerun a rischio per ...