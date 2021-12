Le Parisien | “Un biglietto di Psg-Real Madrid costa già più di duemila euro”

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Undi Psg-già più di. Lo scrive l’edizione on line del quotidiano Le. Scrive che per la partita d’andata il Psg non ha ancora messo in vendita i biglietti ufficiali ma una compravendita virtuale è già cominciata sulla piattaforma Ticketplace che è ospitata dal sito web del Psg. La piattaforma consente di acquistare i biglietti che sono già esauriti alla biglietteria ufficiale, sono i venditori a decidere i prezzi di vendita dei loro biglietti. Coloro i quali sanno di aver diritto a un, come ad esempio gli abbonati, mettono il tagliando preventivamente in vendita. Lescrive che già oggi sono in vendita circa 1.500 biglietti, la maggior parte a prezzi proibitivi. ...