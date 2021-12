“Le ordinanze di De Luca puntano a penalizzare un’unica categoria” (Di giovedì 16 dicembre 2021) di Monica De Santis “Stavamo meglio ieri di oggi”.?Esordisce così Armando?Pistolese, titolare di Tozzabancone, wine bar in via Duomo, che commenta l’ordinanza emanata ieri, ma annunciata martedì dal Governatore Vincenzo De Luca… “L’aspettavamo, e ormai siamo quasi rassegnati. Ogni volta che possiamo lavorare e guadagnare qualcosa arriva una restrizione. Il punto vero è che dopo due anni, oramai sono in pochi quelli che riescono ad andare avanti. Molti colleghi hanno venduto le loro attività, altri hanno chiuso ed altri stanno resistendo a fatica, ma con le nuove restrizioni diventa sempre più difficile. Restrizioni che francamente non capisco, divieti che colpiscono sempre e solo una categoria, quella della ristorazione, per continuare ad affermare che siamo noi quelli che provocano gli assembramenti”. Amareggiato come Pistolese anche Umberto?Russo, ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 16 dicembre 2021) di Monica De Santis “Stavamo meglio ieri di oggi”.?Esordisce così Armando?Pistolese, titolare di Tozzabancone, wine bar in via Duomo, che commenta l’ordinanza emanata ieri, ma annunciata martedì dal Governatore Vincenzo De… “L’aspettavamo, e ormai siamo quasi rassegnati. Ogni volta che possiamo lavorare e guadagnare qualcosa arriva una restrizione. Il punto vero è che dopo due anni, oramai sono in pochi quelli che riescono ad andare avanti. Molti colleghi hanno venduto le loro attività, altri hanno chiuso ed altri stanno resistendo a fatica, ma con le nuove restrizioni diventa sempre più difficile. Restrizioni che francamente non capisco, divieti che colpiscono sempre e solo una, quella della ristorazione, per continuare ad affermare che siamo noi quelli che provocano gli assembramenti”. Amareggiato come Pistolese anche Umberto?Russo, ...

