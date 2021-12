Le novità di O bag per il Natale | uno stile inconfondibile

Leggi su dilei

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Dicembre è tempo di feste! Può essere difficile trovare una borsa funzionale ed elegante che sia abbastanza grande e stilosa da contenere tutto ciò che ci occorre avere a portata di mano. In questo periodo le agende sono piene di impegni, più che in qualsiasi altro momento dell’anno. Pranzi tra amici, cene tra colleghi, feste aziendali e in famiglia, ci obbligano a trasformare il nostro guardaroba in un cilindro magico “party-ready” da cui estrarre abbinamenti azzeccati per ogni occasione. Affrontare tutto connon è facile, ma basterà avere un sorriso sulle labbra, una manicure di tendenza, abbinare capi che si prestano dall’ufficio e, con poche semplici aggiunte, a una festa e giocare molto con gli accessori per avere una marcia in più e dare un tocco sofisticato anche ai look più basici. Un accessorio di cui proprio non si può fare a meno, è la borsa, capace di ...