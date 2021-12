Le lacrime di Aguero sono quelle di tutti gli amanti del calcio (Di giovedì 16 dicembre 2021) El Kun Aguero ha annunciato tra le lacrime il suo addio: si ritira una leggenda del calcio Purtroppo ci eravamo già messi l’anima in pace da qualche tempo: non vedremo più Sergio Aguero su un campo di calcio. La notizia era nell’aria da qualche settimana, dopo il malore accusato lo scorso 31 ottobre nel match contro l’Alaves. Nella commovente conferenza stampa di ieri al Camp Nou, la pietra tombale sulla carriera di un calciatore straordinario. Perché El Kun non è stato esattamente una comparsa negli ultimi quindici anni, anzi. Possiamo tranquillamente annoverarlo tra i dieci migliori attaccanti del nuovo Millennio e, qualora non bastasse l’opinione personale, ecco numeri e statistiche a definirne la grandezza. sono 438 le reti collezionate in poco più di 800 partite da professionista ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 dicembre 2021) El Kunha annunciato tra leil suo addio: si ritira una leggenda delPurtroppo ci eravamo già messi l’anima in pace da qualche tempo: non vedremo più Sergiosu un campo di. La notizia era nell’aria da qualche settimana, dopo il malore accusato lo scorso 31 ottobre nel match contro l’Alaves. Nella commovente conferenza stampa di ieri al Camp Nou, la pietra tombale sulla carriera di un calciatore straordinario. Perché El Kun non è stato esattamente una comparsa negli ultimi quindici anni, anzi. Possiamo tranquillamente annoverarlo tra i dieci migliori attaccanti del nuovo Millennio e, qualora non bastasse l’opinione personale, ecco numeri e statistiche a definirne la grandezza.438 le reti collezionate in poco più di 800 partite da professionista ...

