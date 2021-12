Le Cortigiane | lunedì la serata finale della IV edizione

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 16 dicembre 2021) E’ stata presentata stamane da La Corte dei SognaTtori laIVde Le, che si terrà20 dicembre alle ore 21.00 al Nuovo Teatro Sanità (via San Vincenzo 1, Napoli). A raccontare in Conferenza Stampa il concorso di corti teatrali al femminile per attrici e attori ed i 5 finalisti, l’ideatrice e direttore artistico Tiziana Tirrito e Domenico Orsini, che, insieme a Barbara Risi, Cristina Casale e Vincenzo Borrelli, sono fondatori de La Corte dei SognaTtori ed organizzatoricompetizione. Trovare nuovi spazi ed opportunita? per il Teatro è l’intentomanifestazione, per dar vita a sinergie e sodalizi artistici, attraverso un repertorio, originale e innovativo, che sia appetibile anche per un pubblico non ...