Le aziende "sostenibili" dei settori Food, Energia e Moda, potranno candidarsi entro il 16 Gennaio 2022 per la prima edizione del Premio Bilancio di Sostenibilità

La legge 254 del 2016 facendo propria una direttiva europea del 2014 ha stabilito che rendere note le informazioni «non finanziarie» e rendicontarle è obbligatorio per le aziende di grandi dimensioni quotate e del settore bancario-amministrativo. Il "Bilancio di sostenibilità" non è quindi facoltativo ma necessario. Ossia bisogna rendere conto di come si comporta un'azienda in tema di lotta alla corruzione, difesa dell'ambiente, attenzione ai dipendenti, impegno per il sociale e a favore dei diritti umani. «Il punto di partenza della riflessione — osserva Matteo Mura, direttore del Centre for sustainability and climate change della Bologna Business School (Bbs) che ha lavorato al progetto insieme alla professoressa Mariolina Longo e alla dottoressa Leticia Canal Vieira — è che non esiste un approccio condiviso a livello ...

Bilancio di Sostenibilità, Corriere della Sera lancia il suo premio per aziende virtuose Le aziende “sostenibili” dei settori Food, Energia e Moda, potranno candidarsi entro il 16 Gennaio 2022 per la prima edizione del Premio Bilancio di Sostenibilità ...

