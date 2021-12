Lazio, rinnovo Sarri: il contratto è già pronto. I dettagli (Di giovedì 16 dicembre 2021) In casa Lazio sarebbe già pronto il contratto per il rinnovo di Sarri: cifre e dettagli Dopo l’annuncio del presidente Lotito alla cena di Natale di due giorni fa, il rinnovo di Maurizio Sarri sembra essere tornato d’attualità in casa Lazio. Secondo quanto raccontato da Il Corriere dello Sport, il contratto sarebbe praticamente già pronto. L’offerta dovrebbe portare alla firma già prima di Natale e consisterebbe in un prolungamento fino al 2025 e all’inserimento di alcuni bonus e opzioni aggiuntivi, che porterebbero l’ingaggio del tecnico a sfiorare i 4 milioni. Ci sarebbe già l’intesa di massima, ma resterebbero da limare alcuni dettagli. Insomma, la promessa del patron, a meno di ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 dicembre 2021) In casasarebbe giàilper ildi: cifre eDopo l’annuncio del presidente Lotito alla cena di Natale di due giorni fa, ildi Mauriziosembra essere tornato d’attualità in casa. Secondo quanto raccontato da Il Corriere dello Sport, ilsarebbe praticamente già. L’offerta dovrebbe portare alla firma già prima di Natale e consisterebbe in un prolungamento fino al 2025 e all’inserimento di alcuni bonus e opzioni aggiuntivi, che porterebbero l’ingaggio del tecnico a sfiorare i 4 milioni. Ci sarebbe già l’intesa di massima, ma resterebbero da limare alcuni. Insomma, la promessa del patron, a meno di ...

Advertising

d_arco75 : @fracortellessa Si parlava di Sarri 'Ma figurati se viene alla Lazio col mercato di Lotito' Firma Sarri 'Vedrai se… - LazioNews_24 : #Sarri, rinnovo con la #Lazio a un passo? - tuttoatalanta : Gli attacchi di Lotito e il rinnovo di Sarri alla cena della Lazio. E in sette se ne vanno via… - infoitsport : Gli attacchi di Lotito e il rinnovo di Sarri alla cena della Lazio. E in sette se ne vanno via - andreastoolbox : Lazio, Lotito: 'Sarri ha grande passione, rinnoverà per altri due anni' | Sky Sport -