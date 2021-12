Latte del Lazio, dalla Giunta 120mila euro per sostenere la filiera (Di giovedì 16 dicembre 2021) “Prosegue l’impegno della Regione Lazio di valorizzazione della distintività e peculiarità delle produzioni made in Lazio e del KM 0, della filiera produttiva regionale del Latte, del benessere animale e dei suoi impatti positivi sulle specie allevate, sull’intero comparto produttivo e sull’ambiente”, lo dichiara in una nota l’assessora all’Agricoltura, Foreste, Promozione della filiera e della cultura del cibo, pari opportunità della Regione Lazio, Enrica Onorati, che aggiunge: “Nello specifico, abbiamo approvato oggi in Giunta una delibera che stanzia circa 120.000 euro per l’avvio di una campagna di comunicazione pluriennale che promuova e valorizzi il Latte fresco di qualità del Lazio. Un impegno che ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 16 dicembre 2021) “Prosegue l’impegno della Regionedi valorizzazione della distintività e peculiarità delle produzioni made ine del KM 0, dellaproduttiva regionale del, del benessere animale e dei suoi impatti positivi sulle specie allevate, sull’intero comparto produttivo e sull’ambiente”, lo dichiara in una nota l’assessora all’Agricoltura, Foreste, Promozione dellae della cultura del cibo, pari opportunità della Regione, Enrica Onorati, che aggiunge: “Nello specifico, abbiamo approvato oggi inuna delibera che stanzia circa 120.000per l’avvio di una campagna di comunicazione pluriennale che promuova e valorizzi ilfresco di qualità del. Un impegno che ...

