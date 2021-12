L’Asi presenta la prima Giornata nazionale dello spazio

Leggi su formiche

(Di giovedì 16 dicembre 2021) “Oggi si celebra la, unaintera, in tutta Italia, dedicata a questo settore”. Così il presidente dell’Agenzia spaziale italiana (Asi) Giorgio Saccoccia, ha inaugurato oggi la, un momento importante per avvicinare ai cittadini italiani le orbite celesti. Ospiti speciali della mattinata organizzata nella sede romana dell’Agenzia sono stati i giovani, in presenza e in tutta Italia, a cui molte attività si rivolgono per avvicinarli sempre più al settore spaziale e delle materie scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (Stem). IL RUOLO DELLA DIFESA Loin Italia nasce dalla forte ...