L'Arabia Saudita mette al bando la principale organizzazione islamica del mondo (Di giovedì 16 dicembre 2021) La notizia che è arrivata nelle scorse ore dall’Arabia Saudita ha quasi dell’incredibile: con una decisione senza precedenti l’erede al trono Mohammad bin Salm?n ?l Sa??d ha disposto con effetto immediato la definitiva messa al bando dell’organizzazione musulmana transnazionale ortodossa Tablighi Jamaat Jama’a at-Tabligh wa da’wa (“associazione del messaggio” o “gruppo di predicazione”) fondato nel 1880 nella regione indiana di Mewat da Muhammad Ismail (1835-1898) che venne poi ripreso dal figlio Muhammad Ilyas Kandhalaw nel 1926. I l movimento che nasce da una costola del movimento Deobandi che a sua volta fa riferimento ad una corrente religiosa del subcontinente indiano e in Afghanistan. Ispirati dal credo Deobandi, i Tablighi esortano gli altri musulmani a vivere come fece il Profeta. Sono teologicamente contrari ... Leggi su panorama (Di giovedì 16 dicembre 2021) La notizia che è arrivata nelle scorse ore dall’ha quasi dell’incredibile: con una decisione senza precedenti l’erede al trono Mohammad bin Salm?n ?l Sa??d ha disposto con effetto immediato la definitiva messa aldell’musulmana transnazionale ortodossa Tablighi Jamaat Jama’a at-Tabligh wa da’wa (“associazione del messaggio” o “gruppo di predicazione”) fondato nel 1880 nella regione indiana di Mewat da Muhammad Ismail (1835-1898) che venne poi ripreso dal figlio Muhammad Ilyas Kandhalaw nel 1926. I l movimento che nasce da una costola del movimento Deobandi che a sua volta fa riferimento ad una corrente religiosa del subcontinente indiano e in Afghanistan. Ispirati dal credo Deobandi, i Tablighi esortano gli altri musulmani a vivere come fece il Profeta. Sono teologicamente contrari ...

Advertising

carlosibilia : #Conte è in aspettativa dalla sua università e non fa più l'avvocato per non mischiare politica e affari; il sena… - Ste2566 : L'Arabia Saudita mette al bando la principale organizzazione islamica del mondo - statodelsud : L’Arabia Saudita mette al bando la principale organizzazione islamica del mondo - Pino__Merola : L’Arabia Saudita mette al bando la principale organizzazione islamica del mondo - tax_tweet : Arabia Saudita: gli Houthi accusati di colpire oggetti civili -