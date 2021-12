L’anti-oroscopo | gli astri sette giorni dopo

Leggi su fattidigossip

(Di giovedì 16 dicembre 2021) In questo numero verificheremo le profezie di Paolo Fox: ARIETE “La vostra settimana sarà da quattro stelle su cinque. Avrete voglia di fare chiarezza, di ave- re spiegazioni soprattutto se gli equilibri sono incerti”. E infatti,lunga meditazione, il 1 di- cembre Serena Grandi, 23 marzo 1958, annuncia di aver deciso di farsi suora. TORO «Le giornate che stanno per arri- vare saranno un po’ complicate, qualcuno cercherà di ostacolare quello che farete». E infatti il 2 dicembre il primario del Pronto Soccorso di Pesaro Umberto Gnudi, 8 maggio 1947, si rivolge così ai No-Vax: «Vi curo ma non parlatemi, mi fate schifo!». GEMELLI «Per quanto riguarda il lavoro, siete creativi, c’è chi ha già ot- tenuto un cambio di ruolo: siete contenti, ma anche un po’ ansiosi. Non temete: stanno arrivando le conferme». E invece Alexander Schallenberg, 20 giugno 1969, si dimette da ...