Landini: 'Il Governo ha ammesso che non ci sono le condizioni per sciogliere le organizzazioni fasciste' (Di giovedì 16 dicembre 2021) L'Italia non può sciogliere le organizzazioni fasciste. Che sia per mancanza di volontà o di strumenti giuridici, o di un mix delle due cose, rimane il fatto che movimenti e associazioni di chiara ... Leggi su globalist (Di giovedì 16 dicembre 2021) L'Italia non puòle. Che sia per mancanza di volontà o di strumenti giuridici, o di un mix delle due cose, rimane il fatto che movimenti e associazioni di chiara ...

Advertising

fattoquotidiano : Landini: “Il 16 dicembre tutto il Paese scioperi, metodo del governo ammazza rappresentanza. Ora ricomincino a tute… - babeari969 : RT @MarcoRizzoPC: Landini dice che lo #sciopero non è contro Draghi bensì contro i partiti che lo sostengono. Non gli hanno detto che tutti… - inotg_inot59 : @petergomezblog @fattoquotidiano Caro Landini dopo lo sciopero non puoi sederti con la CISL al tavolo con il govern… - annamariasberna : @autocostruttore Non solo non abbiamo sentito Landini ma non abbiamo sentito neanche i politici il governo impegnat… - giangigag : RT @MarcoRizzoPC: Landini dice che lo #sciopero non è contro Draghi bensì contro i partiti che lo sostengono. Non gli hanno detto che tutti… -