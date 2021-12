(Di giovedì 16 dicembre 2021) Laha svelato i dettagli dei nuovidellae della Evoque. Oltre alle migliorie relative alla meccanica e alle, si segnala l'arrivo di nuovi allestimenti speciali che vanno a comporre la gamma. Le vetture aggiornate sono da subito ordinabili con prezzi a partire da 40.455 euro per lae da 41.155 euro per la Evoque. Unturbo benzina da 290 CV per la. Laaccoglie l'arrivo dell'infotainment di ultima generazione Pivi Pro, con Sim integrata, supporto per doppio bluetooth e predisposizione per gli aggiornamenti da remoto. La climatizzazione è dotata difiltro ...

Advertising

viaggiareonthe1 : Land Rover Discovery Sport - Con il nuovo Model Year si aggiornano motori e dotazioni - maxdedonato : A #StradeMotori @Radio24_news Marco Santucci, AD e Presidente di Jaguar Land Rover Italia, ci parla delle novità de… - linkmotorsepoca : LAND ROVER - Discovery Sport - 2.0 TD4 150 CV HSE Automatica anno 2019 - € 32500 Proposta di vendita - Discovery S… - TEMPLORVM : ? ???? ??????. ?????????????????? : jaguar XKSS & XJ6, land rover defender, alfa romeo – GTV, ferrari – 250 GTO SWB & F40, buga… - EngineSport2 : Ringraziamo il nostro nuovo cliente Francesco di Fano (PU) per averci inviato la foto del suo Land Rover Defender e… -

Ultime Notizie dalla rete : Land Rover

Jaguar, aggiorna in una gamma sempre più elettrificata, la RangeEvoque in versione Bronze cllection edition e con powertrain da 300 cv e cui si affiancaDiscovery Sport ...Savona . Sabato 18 dicembre, presso la sede della P. A. Croce Bianca di Savona in corso Mazzini, dalle ore 16 verrà inaugurato un nuovo mezzo di soccorso. Si tratta di un'automedicaDiscovery, allestimento Sport, che permetterà di svolgere i servizi di assistenza anche nelle zone collinari e in fuoristrada. L'auto è infatti dotata di 4×4 e di tutte le attrezzature per ...A listino le serie speciali Sport Black e Urban Edition. Novità anche nella gamma della Evoque, che aggiunge la serie speciale Bronze Collection ...Una nota del Ministero chiarisce quanto pubblicato qualche tempo fa in merito al tanto criticato divieto di andare in fuoristrada ...