Land Rover Discovery Sport - Con il nuovo Model Year si aggiornano motori e dotazioni (Di giovedì 16 dicembre 2021) La Land Rover ha svelato i dettagli dei nuovi Model Year della Discovery Sport e della Evoque. Oltre alle migliorie relative alla meccanica e alle dotazioni, si segnala l'arrivo di nuovi allestimenti speciali che vanno a comporre la gamma. Le vetture aggiornate sono da subito ordinabili con prezzi a partire da 40.455 euro per la Discovery Sport e da 41.155 euro per la Evoque. Un nuovo turbo benzina da 290 CV per la Discovery. La Discovery Sport accoglie l'arrivo dell'infotainment di ultima generazione Pivi Pro, con Sim integrata, supporto per doppio bluetooth e predisposizione per gli aggiornamenti da remoto. La climatizzazione è dotata di nuovo filtro ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 16 dicembre 2021) Laha svelato i dettagli dei nuovidellae della Evoque. Oltre alle migliorie relative alla meccanica e alle, si segnala l'arrivo di nuovi allestimenti speciali che vanno a comporre la gamma. Le vetture aggiornate sono da subito ordinabili con prezzi a partire da 40.455 euro per lae da 41.155 euro per la Evoque. Unturbo benzina da 290 CV per la. Laaccoglie l'arrivo dell'infotainment di ultima generazione Pivi Pro, con Sim integrata, supporto per doppio bluetooth e predisposizione per gli aggiornamenti da remoto. La climatizzazione è dotata difiltro ...

