Lanciò un appello per ritrovare quei bambini fotografati nel 1945 a San Miniato (Pisa): soldato Usa li rivede in collegamento video

Lui in collegamento video da New York, gli altri tutti riuniti nella sala del Consiglio, in Palazzo Comunale a San Miniato, alla presenza del sindaco Simone Giglioli. Si è concluso con un lieto fine l'appello di Edward Roethel veterano americano 94enne della Seconda Guerra Mondiale che due mesi fa aveva lanciato un appello per incontrare di nuovo quegli otto bambini di cui conservava una foto scattata nel borgo toscano nel 1945. Oggi quattro di loro hanno potuto vederlo di nuovo, 76 anni dopo, e a questi si sono aggiunte altre tre donne che si sono riconosciute in una bimba senza la possibilità di accertare così la sua vera identità. "È una gioia enorme assistere a questo momento – ha dichiarato il primo cittadino – e sono molto felice che si sia potuto realizzare"

Ultime Notizie dalla rete : Lanciò appello Dopo 76 anni il soldato americano rincontra i bambini di San Miniato ... in Palazzo Comunale a San Miniato, alla presenza del sindaco Simone Giglioli che un paio di mesi fa lanciò l'appello ai media. "E' una gioia enorme assistere a questo momento - dichiara - e sono ...

