Laives | tentato omicidio | arrestato in flagranza di reato un 47enne

Laives (BZ) – I militari del 7° reggimento carabinieri "Trentino Alto Adige" di Laives insieme a quelli della Stazione di Aldino e dell'aliquota radiomobile di Egna hanno arrestato in flagranza di reato un 47enne infermiere ipotizzando a suo carico l'ipotesi di reato di tentato omicidio aggravato. Poco dopo l'una di stanotte, proprio davanti alla caserma "Federico Guella" di Laives due uomini s'incontrano. Poco dopo nasce una lite, qualcuno (forse solo la vittima, forse entrambi) urla. I militari di guardia se ne accorgono subito, escono e si trovano davanti un uomo tutto insanguinato che urla terrorizzato. Hanno subito capito che c'era anche un aggressore e sono andati a cercarlo. Era subito dietro l'angolo, ...

