L' agente di Insigne | Rinnovo? Gennaio decisivo | da febbraio cambia tutto

Advertising

CalcioNapoli24 : RT @BrunoGalvan85: L'agente di #Insigne ha dichiarato al Corriere dello Sport che l'offerta del Napoli prevede una parte variabile (bonus)… - berti_nic : Mi fa molto ridere che l'agente di Insigne sia Insigne con il filtro invecchiamento di FaceApp - MarekNapoli : RT @LeBombeDiVlad: ?? L'agente di #Insigne, Vincenzo #Pisacane ?? Torna a parlare della trattativa per il rinnovo #LBDV #LeBombeDiVlad #Calc… - CorSport : L’agente di #Insigne: “Tempo quasi scaduto, tocca a #DeLaurentiis” - Luigi733690531 : RT @davide_luise: Il male di #Insigne è #Pisacane. Un agente che ha sempre bazzicato in Serie B coi suoi assistiti, si è trovato oro tra le… -

Ultime Notizie dalla rete : agente Insigne

Napoli, l'dicritico: 'De Laurentiis ha calcolato tutto' Aurelio De Laurentiis © LaPressePisacane conferma ciò che ha dichiarato, ripetutamente, negli ultimi tempi: 'Non riteniamo ...Sulle pagine del Corriere dello Sport è possibile leggere un'intervista di Vincenzo Pisacane,di, che parla del rinnovo di quest'ultimo. L'intervista completa è possibile leggerla sul quotidiano in edicola; a seguire le parti salienti. ' La palla passa a? Bisognerebbe ..."Non avrò contatti con nessuno, sono molto fermo. Dal 2 (febbraio, ndr) tutto cambierà". Le parole dell'agente di Lorenzo Insigne, Vincenzo Pisacane, confermano le difficoltà sulla trattativa tra il c ..."De Laurentiis dice quelle che ritiene opportuno, ma bisognerebbe chiedere qual è stata l'offerta e per quale motivo il giocatore ha rifiutato". Esordisce così sulle pagine del ...