Ladispoli | Angelo Bernabei nuovo delegato ai Diritti dei consumatori

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Il sindaco Alessandro Grando ha assegnato ad, coordinatore del Codacons del litorale, la delega aidei. Incarico che sarà svolto in stretto rapporto con l’amministrazione comunale con relazioni periodiche sul raggiungimento degli obiettivi programmati. “– afferma il sindaco Grando – da molti anni è impegnato nella difesa deicon un ruolo significativo all’interno di un’associazione storica come il Codacons. La delega aideipermetterà di avere una finestra sempre aperta sulle esigenze dei cittadini, sulle loro aspettative, sulle loro problematiche nei confronti di aziende private ed enti locali. A nome dell’amministrazione comunale auguriamo buon ...

Bernabei " afferma il sindaco Grando " da molti anni è impegnato nella difesa dei consumatori con un ruolo significativo all'interno di un'associazione storica come il Codacons. La delega ai ...Bernabei è il nuovo delegato ai Diritti dei consumatori Il sindaco Alessandro Grando ha assegnato adBernabei, coordinatore del Codacons del litorale, la delega ai diritti dei ..."Mi impegnerò come faccio da oltre trent'anni per amplificare i diritti dei consumatori e sollecitare l'amministrazione ad affrontare le tematiche che più da vicino interessanti i cittadini" ...