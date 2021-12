La vita fuori dal pianeta Terra: oggi è possibile | Ecco cos’è TRAPPIST-1 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Da qualche anno gli astrofisici studiano con entusiasmo le caratteristiche dei sette pianeti che orbitano nel sistema TRAPPIST-1. Di fatti, questa stella, che si trova a “soli” quarant’anni luce da noi, raccoglie attorno a sé degli esopianeti dalla densità media simile a quella terrestre. Ecco perché ci interessa tanto TRAPPIST-1. Un sistema che potrebbe ospitare in futuro la popolazione mondiale. TRAPPIST-1, in un’illustrazione creata dalla NASA/JPL in collaborazione con la Caltech?(NASA) – curiosauro.itTRAPPIST-1: un nuovo Sole? Il sistema planetario della nana rossa ultrafredda TRAPPIST-1 è un affascinante mistero ricco di possibilità. Gli esopianeti che gravitano intorno alla stella potrebbero infatti rivelare riserve d’acqua liquida in superficie e, con qualche ... Leggi su curiosauro (Di giovedì 16 dicembre 2021) Da qualche anno gli astrofisici studiano con entusiasmo le caratteristiche dei sette pianeti che orbitano nel sistema-1. Di fatti, questa stella, che si trova a “soli” quarant’anni luce da noi, raccoglie attorno a sé degli esopianeti dalla densità media simile a quella terrestre.perché ci interessa tanto-1. Un sistema che potrebbe ospitare in futuro la popolazione mondiale.-1, in un’illustrazione creata dalla NASA/JPL in collaborazione con la Caltech?(NASA) – curiosauro.it-1: un nuovo Sole? Il sistema planetario della nana rossa ultrafredda-1 è un affascinante mistero ricco di possibilità. Gli esopianeti che grano intorno alla stella potrebbero infatti rivelare riserve d’acqua liquida in superficie e, con qualche ...

