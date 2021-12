La variante Omicron spaventa il Regno Unito: la regina cancella il pranzo di Natale con la Royal Family (Di giovedì 16 dicembre 2021) La prossima settimana al castello di Windsor si sarebbe dovuto tenere il tradizionale pranzo di Natale con la Royal Family, ma a causa dell’emergenza legata alla nuova variante Omicron, che si sta diffondendo velocemente nel Regno Unito, la regina Elisabetta ha deciso di cancellare l’appuntamento. A dare la notizia della decisione è stata l’agenzia di stampa britannica PA dopo aver ascoltato una fonte di Buckingham Palace. Nella giornata di ieri il Sun aveva scritto che la regina stava organizzando un evento in grande stile con 50 invitati, tra cui il principe Carlo e Camilla. Dopo la conferenza stampa di ieri di Boris Johnson, in cui il premier ha invitato la popolazione a rispettare le misure ... Leggi su open.online (Di giovedì 16 dicembre 2021) La prossima settimana al castello di Windsor si sarebbe dovuto tenere il tradizionaledicon la, ma a causa dell’emergenza legata alla nuova, che si sta diffondendo velocemente nel, laElisabetta ha deciso dire l’appuntamento. A dare la notizia della decisione è stata l’agenzia di stampa britannica PA dopo aver ascoltato una fonte di Buckingham Palace. Nella giornata di ieri il Sun aveva scritto che lastava organizzando un evento in grande stile con 50 invitati, tra cui il principe Carlo e Camilla. Dopo la conferenza stampa di ieri di Boris Johnson, in cui il premier ha invitato la popolazione a rispettare le misure ...

