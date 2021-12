La storia vera del delitto Gucci, oggetto del nuovo film di Ridley Scott con Lady Gaga (Di giovedì 16 dicembre 2021) «Maurizio mi ha rovinato la vita, se continua così lo ammazzo». È una notte di primavera del 1995. In un locale tra i più “in” di Milano, Patrizia Reggiani, una donna bellissima dagli occhi viola, confida agli amici di voler «trovare un sicario» per uccidere suo marito. Nessuno le dà retta. E perché dovrebbero? Patrizia lo va dicendo sempre, da quando Maurizio Gucci, il rampollo della famosa dinastia di stilisti che ha sposato vent’anni prima, l’ha lasciata. Ma è una donna buona, non lo farebbe mai. Le amiche scherzano, la prendono in giro, ci ridono su. Qualche giorno dopo, l’impossibile diventa realtà. Inizia il caso che dal 16 dicembre è ricostruito nelle sale dal film di Ridley Scott, House of Gucci, con Lady Gaga nei panni di Patrizia Reggiani ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 16 dicembre 2021) «Maurizio mi ha rovinato la vita, se continua così lo ammazzo». È una notte di primadel 1995. In un locale tra i più “in” di Milano, Patrizia Reggiani, una donna bellissima dagli occhi viola, confida agli amici di voler «trovare un sicario» per uccidere suo marito. Nessuno le dà retta. E perché dovrebbero? Patrizia lo va dicendo sempre, da quando Maurizio, il rampollo della famosa dinastia di stilisti che ha sposato vent’anni prima, l’ha lasciata. Ma è una donna buona, non lo farebbe mai. Le amiche scherzano, la prendono in giro, ci ridono su. Qualche giorno dopo, l’impossibile diventa realtà. Inizia il caso che dal 16 dicembre è ricostruito nelle sale daldi, House of, connei panni di Patrizia Reggiani ...

