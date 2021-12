La Serie A chiede alla Figc di far finire il campionato alla Salernitana chi l’avrebbe mai detto

(Di giovedì 16 dicembre 2021) I club diA si schierano al fianco dellae nell’assemblea votano all’unanimità la richiesta ufficiale al Consiglio della Federcalcio affinché sia permesso al trust di proseguire la gestione della società finofine della stagione sportiva. Strano, non l’avremmo mai. Poiché poi in lega ci tengono a fare le cose perbene, Lazio e, i due club che appartengono a Lotito in flagranza di conflitto di interessi, si sono astenuti dal voto. Che non si dica che hanno influito sul voto, eh. Paolo Dal Pino, presidente della Legaha confermato la richiesta di “salvataggio” della, che – ricordiamo- per le regole delladovrebbe essere estromessa dal: “Sulla ...

1 La Lega chiede una deroga per permettere alla Salernitana di concludere la stagione . Si è svolta oggi in un albergo del centro di Milano l' Assemblea di Lega, presenti tutti e venti i club di Serie A. Il mandato del trust è fissato al 31 dicembre ma ora, per evitare l'esclusione del club dalla Serie A, chiede altro tempo. Caso Salernitana, Malagò: "Esclusione dalla Serie A? Speriamo non avvenga".