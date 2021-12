La scuola che per non escludere i genitori senza Super Green Pass dalla recita di Natale chiude le porte a tutti (Di giovedì 16 dicembre 2021) Bambini costretti ad esibirsi a porte chiuse per il saggio del laboratorio teatrale di Natale per non urtare la sensibilità di alcuni genitori no vax. La preside della scuola elementare Iqbal Masih di Pasta di Rivalta, vicino Torino, ha deciso di chiudere al pubblico lo spettacolo che si terrà lunedì all’auditorium Franca Rame: per accedere è infatti obbligatorio il Super Green Pass, rilasciato soltanto ai vaccinati o ai guariti dal Covid, e visto che non tutti i genitori dei piccoli attori ne sono sprovvisti, si è deciso di precludere a tutti la partecipazione all’evento. Una presa di posizione che, per evitare le critiche dei – pochi – genitori no vax, ha suscitato però quelle di chi ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Bambini costretti ad esibirsi achiuse per il saggio del laboratorio teatrale diper non urtare la sensibilità di alcunino vax. La preside dellaelementare Iqbal Masih di Pasta di Rivalta, vicino Torino, ha deciso dire al pubblico lo spettacolo che si terrà lunedì all’auditorium Franca Rame: per accedere è infatti obbligatorio il, rilasciato soltanto ai vaccinati o ai guariti dal Covid, e visto che nondei piccoli attori ne sono sprovvisti, si è deciso di precludere ala partecipazione all’evento. Una presa di posizione che, per evitare le critiche dei – pochi –no vax, ha suscitato però quelle di chi ...

