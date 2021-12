La richiesta della serie A alla Figc: “La Salernitana giochi fino alla fine del campionato” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa serie A punta a far concludere il campionato alla Salernitana. È quanto emerso dall’assemblea di oggi dei club della serie A a Milano. Le società, all’unanimità (esclusi la Salernitana e il patron della Lazio Claudio Lotito, che si sono astenuti), hanno votato a favore della richiesta al Consiglio Figc che il trust possa proseguire la gestione e terminare la stagione sportiva. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLaA punta a far concludere il. È quanto emerso dall’assemblea di oggi dei clubA a Milano. Le società, all’unanimità (esclusi lae il patronLazio Claudio Lotito, che si sono astenuti), hanno votato a favoreal Consiglioche il trust possa proseguire la gestione e terminare la stagione sportiva. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

