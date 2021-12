La regina Elisabetta saltano i piani di Natale con la Famiglia Reale per la variante Omicron (Di giovedì 16 dicembre 2021) Fonti vicine al Palazzo riportano che la regina Elisabetta abbia annullato il pranzo tradizionale con la Famiglia Reale “con rammarico“. Il raduno pre-natalizio doveva svolgersi la prossima settimana al Castello di Windsor e avrebbe visto la partecipazione di diversi membri della Famiglia Reale. La decisone sarebbe motivata dall’avanzare della variante Omicron nel Regno Unito. La regina Elisabetta costretta a rinunciare al suo Natale in Famiglia? Già da settimane la regina Elisabetta pregustava il proprio Natale in Famiglia, il primo dalla morte del marito, il principe Filippo. Nonostante i problemi di salute che nelle ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 16 dicembre 2021) Fonti vicine al Palazzo riportano che laabbia annullato il pranzo tradizionale con la“con rammarico“. Il raduno pre-natalizio doveva svolgersi la prossima settimana al Castello di Windsor e avrebbe visto la partecipazione di diversi membri della. La decisone sarebbe motivata dall’avanzare dellanel Regno Unito. Lacostretta a rinunciare al suoin? Già da settimane lapregustava il proprioin, il primo dalla morte del marito, il principe Filippo. Nonostante i problemi di salute che nelle ...

