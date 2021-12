La Regina Elisabetta cerca un giardiniere: aperte le candidature (Di giovedì 16 dicembre 2021) La casa reale inglese ha messo un annuncio per trovare «chi dovrà plasmare i giardini di Windsor che migliaia di persone ammireranno». La paga? 19.500 sterline all'anno Leggi su vanityfair (Di giovedì 16 dicembre 2021) La casa reale inglese ha messo un annuncio per trovare «chi dovrà plasmare i giardini di Windsor che migliaia di persone ammireranno». La paga? 19.500 sterline all'anno

