La Regina costretta ad annullare il tradizionale pranzo di Natale

Leggi su dilei

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Pessime notizie per laElisabetta, che dovrà rinunciare a un’altra delle sue grandi tradizioni del periodo natalizio: la Sovrana d’Inghilterra è stataadildiannuale della Famiglia Reale al completo.Elisabetta, la dura decisione LaElisabetta si è vistaad“con rammarico” il suodiannuale con tutta la Famiglia Reale, come precauzione per i tanti timori legati alla variante Omicron. La Sovrana aveva già in programma di accogliere una cinquantina di parenti, tra cui il Principe Carlo e Camilla, al Castello di Windsor la prossima settimana, per scambiare con le persone a lei più care gli auguri di ...