'La Premier League rischia la sospensione per Covid' (Di giovedì 16 dicembre 2021) INGHILTERRA - Leicester - Tottenham , che era in programma per questa sera (giovedì), è stata rinviata a causa dei diversi casi Covid registrati in entrambi i club. È il quarto rinvio per ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 16 dicembre 2021) INGHILTERRA - Leicester - Tottenham , che era in programma per questa sera (giovedì), è stata rinviata a causa dei diversi casiregistrati in entrambi i club. È il quarto rinvio per ...

Advertising

FBiasin : Forse annullano la #coppadafrica “per i rischi generati dalla variante #Omicron”. E per la pressione generata dai… - sportface2016 : #PremierLeague, ipotesi stop al campionato fino a metà gennaio - ontoxy : RT @_DAGOSPIA_: LA PREMIER LEAGUE RISCHIA LA SOSPENSIONE FINO A META’ GENNAIO PER LA VARIANTE OMICRON - _DAGOSPIA_ : LA PREMIER LEAGUE RISCHIA LA SOSPENSIONE FINO A META’ GENNAIO PER LA VARIANTE OMICRON - igorsteps_ : RT @DiMarzio: #PremierLeague, #LeicesterTottenham rinviata per #Covid -