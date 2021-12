La Polizia di Stato individua ed arresta ladra seriale: aveva appena rubato cosmesi per un valore di circa 500 euro (Di giovedì 16 dicembre 2021) Da qualche tempo, i Falchi della Squadra Mobile avevano avviato precise e mirate indagini su alcuni furti compiuti in negozi del centro cittadino durante le ore di apertura, facendo convergere i loro sospetti su una donna di 34 anni, a loro già conosciuta per i suoi numerosi precedenti penali e perché abitualmente dedita ai furti in esercizi commerciali. Dopo l’ennesima denuncia di un negoziante di cosmetici, i poliziotti, anche grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza dell’esercizio commerciale, hanno riconosciuto la donna sospettata, facilmente riconoscibile per il suo Stato avanzato di gravidanza. In quel frangente, come testimoniato dai frame del video, la donna, dopo essersi aggirata tra gli scaffali del negozio, ha approfittato di un momento di distrazione degli addetti alle vendite, mettendo all’interno di una borsa che ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 16 dicembre 2021) Da qualche tempo, i Falchi della Squadra Mobileno avviato precise e mirate indagini su alcuni furti compiuti in negozi del centro cittadino durante le ore di apertura, facendo convergere i loro sospetti su una donna di 34 anni, a loro già conosciuta per i suoi numerosi precedenti penali e perché abitualmente dedita ai furti in esercizi commerciali. Dopo l’ennesima denuncia di un negoziante di cosmetici, i poliziotti, anche grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza dell’esercizio commerciale, hanno riconosciuto la donna sospettata, facilmente riconoscibile per il suoavanzato di gravidanza. In quel frangente, come testimoniato dai frame del video, la donna, dopo essersi aggirata tra gli scaffali del negozio, ha approfittato di un momento di distrazione degli addetti alle vendite, mettendo all’interno di una borsa che ...

Advertising

Agenzia_Ansa : New York avrà la sua prima donna alla guida del dipartimento di polizia più grande degli Usa: l'afroamericana Keech… - Radio1Rai : ??Aggressione a #LuciaGoracci 'Non pensavo potesse capitare in un paese come la #Romania. Così l'inviata del @Tg1Rai… - GuidoDeMartini : VESSAZIONI PSICOLOGICHE AL PERSONALE DI POLIZIA NON VACCINATO. SINDACATO COSAP denuncia questo TSO di Stato che mor… - at_arnould : RT @ChanceGardiner: L'Australia è in estate con delle regole da stato di polizia, eppure i casi sono enormemente superiori ai suoi massimi… - anto_galli4 : RT @RadioGenova: Firenze 16/12/21, Stato di polizia. Otto poliziotti con tre auto a caccia di non vaccinati al McDonald's. Pazzesco! https:… -