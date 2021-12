“La nuova ragazza”. Fabrizio Corona, beccato in una stanza d’hotel con lei. Lo spogliarello, poi il bacio… FOTO (Di giovedì 16 dicembre 2021) Si torna a parlare di Fabrizio Corona, oramai in libertà. E per la gioia di chi lo segue, si fa pizzicare in buona compagnia. L’ex re dei paparazzi beccato con una nuova ragazza. Lo scatto è un selfie della giovane in una stanza d’hotel. Non molla un centimetro il 47enne che si lascia riprendere dalla ragazza che lo riprende riflesso sullo specchio… ridacchiando e poi si fa baciare. L’uomo, che ha fatto il bello e cattivo tempo, per parecchio tempo, sulla scena dello showbiz italiano, ora vuole quasi dimostrare che è ancora sulla cresta dell’onda. Proprio Fabrizio Corona ha detto recentemente: “La differenza tra me e tutti gli altri personaggi dello spettacolo è questa. Se vado in qualsiasi trasmissione, se viene ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 16 dicembre 2021) Si torna a parlare di, oramai in libertà. E per la gioia di chi lo segue, si fa pizzicare in buona compagnia. L’ex re dei paparazzicon una. Lo scatto è un selfie della giovane in una. Non molla un centimetro il 47enne che si lascia riprendere dallache lo riprende riflesso sullo specchio… ridacchiando e poi si fa baciare. L’uomo, che ha fatto il bello e cattivo tempo, per parecchio tempo, sulla scena dello showbiz italiano, ora vuole quasi dimostrare che è ancora sulla cresta dell’onda. Proprioha detto recentemente: “La differenza tra me e tutti gli altri personaggi dello spettacolo è questa. Se vado in qualsiasi trasmissione, se viene ...

