La Mercedes: «Non sappiamo se Hamilton continuerà a correre in F1. E’ stato derubato» (Di giovedì 16 dicembre 2021) Non si sa se per dare ulteriore peso al broncio, ma il team principal della Mercedes Toto Wolff ha detto di non sapere se Lewis Hamilton continuerà a correre in Formula 1. Perché non sa se l’inglese riuscirà a ritrovare la sua passione per lo sport dopo il modo in cui è stato “derubato” dell’ottavo mondo titolo ad Abu Dhabi, domenica scorsa. Wolff ha aspettato cinque giorni prima di prendere la parola e commentare il più intricato finale di Mondiale che la Formula Uno ricordi. E l’ha fatto con una una conferenza stampa che il Telegraph definisce “esplosiva”. TRa le altre cose il boss Mercedes ha affermato che il team di Brackley “non potrebbe continuare a gareggiare in uno sport che è vuole essere sport con intrattenimento e non viceversa”. Per Wolff è inaccettabile ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 16 dicembre 2021) Non si sa se per dare ulteriore peso al broncio, ma il team principal dellaToto Wolff ha detto di non sapere se Lewisin Formula 1. Perché non sa se l’inglese riuscirà a ritrovare la sua passione per lo sport dopo il modo in cui è” dell’ottavo mondo titolo ad Abu Dhabi, domenica scorsa. Wolff ha aspettato cinque giorni prima di prendere la parola e commentare il più intricato finale di Mondiale che la Formula Uno ricordi. E l’ha fatto con una una conferenza stampa che il Telegraph definisce “esplosiva”. TRa le altre cose il bossha affermato che il team di Brackley “non potrebbe continuare a gareggiare in uno sport che è vuole essere sport con intrattenimento e non viceversa”. Per Wolff è inaccettabile ...

Advertising

sportface2016 : +++#F1, la #Mercedes non farà appello: Max #Verstappen è ufficialmente campione del Mondo+++ #AbuDabhiGP - Agenzia_Ansa : Il Team Mercedes non farà appello alla Fia contro la decisione dei commissari di gara nel finale del Gp di Abu Dhab… - Eurosport_IT : Ora non ci sono più dubbi, il titolo della Formula 1 è di Max Verstappen! Respinti i ricorsi della Mercedes?… - napolista : La #Mercedes: «Non sappiamo se #Hamilton continuerà a correre in F1. E’ stato derubato» Clamorosa conferenza stamp… - xitsgiuliax : RT @Dr4couis: persino il team Mercedes ha dovuto mettere a tacere i tifosi rincoglioniti (non tutti, ovviamente). La delusione è legittima,… -