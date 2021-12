La Mercedes non farà ricorso: Verstappen confermato campione del mondo (Di giovedì 16 dicembre 2021) Max Verstappen è e resta il campione del mondo di Formula Uno per la stagione 2021. Il Team Mercedes ha reso noto che non farà appello alla Fia contro la decisione dei commissari di gara nel finale ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 16 dicembre 2021) Maxè e resta ildeldi Formula Uno per la stagione 2021. Il Teamha reso noto che nonappello alla Fia contro la decisione dei commissari di gara nel finale ...

