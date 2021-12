La madre di Soleil non ha dubbi: “Alex e Delia hanno recitato. Mia figlia non rovina le famiglie” (Di giovedì 16 dicembre 2021) “Se incontrassi Alex gli direi tante cose e non saprei da dove iniziare” inizia con questo affondo l’intervista di mamma Wendy per Casa Chi. La madre di Soleil, che non ha mai manifestato stima o simpatia nei confronti dell’attore si toglie qualche altro sassolino dalle scarpe dopo quello che è successo nell’ultima puntata del Grande Fratello VIP 6. Ovviamente sta dalla parte di sua figlia e punta il dito contro Alex. La mamma di Soleil non ha dubbi: l’attore e la sua compagna hanno recitato un copione. E dichiara: ” All’inizio direi a lui e Delia di vergognarsi. Pianificavano tutto prima di entrare e hanno fatto il loro scempio, uno show pessimo. Lui doveva avere un po’ di ritegno e non spingersi ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 16 dicembre 2021) “Se incontrassigli direi tante cose e non saprei da dove iniziare” inizia con questo affondo l’intervista di mamma Wendy per Casa Chi. Ladi, che non ha mai manifestato stima o simpatia nei confronti dell’attore si toglie qualche altro sassolino dalle scarpe dopo quello che è successo nell’ultima puntata del Grande Fratello VIP 6. Ovviamente sta dalla parte di suae punta il dito contro. La mamma dinon ha: l’attore e la sua compagnaun copione. E dichiara: ” All’inizio direi a lui edi vergognarsi. Pianificavano tutto prima di entrare efatto il loro scempio, uno show pessimo. Lui doveva avere un po’ di ritegno e non spingersi ...

Advertising

Giugiu121212 : @vampslayervv RicurdiMoci che negli audio di Iconize Soleil dice che era lì con la madre, perciò anche lei fa parte di tutto il teatrino - vampslayervv : Posso dire che anche la madre di Soleil non sta facendo fare una bella figura alla figlia? Nel tentativo di discolp… - Nonholetette : Vi dico solo che Wendy ha fatto bene!! Le persone non vanno usate e messe in mezzo a squallidi teatrini! Sua madre… - anna_ursula : RT @Clalblanca: Beh, non è che uno per forza deve stare a subire i vostri attacchi, pighistei o turbamenti. Voi fans di #Soleil siete pesan… - Clalblanca : Beh, non è che uno per forza deve stare a subire i vostri attacchi, pighistei o turbamenti. Voi fans di #Soleil sie… -